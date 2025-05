Bayern Monachium ma za sobą bardzo dobry rok. Podopieczni Vincenta Kompany’ego wrócili na szczyt Bundesligi, odbierając tytuł mistrzowski Bayerowi Leverkusen. Bawarczycy zatem mogą się już skupić na budowie składu na kolejny sezon. Nadchodzące letnie okienko transferowe zapowiada się niezwykle interesująco na Allianz Arenie. Z informacji przekazanych przez Paula O Keefe’a za pośrednictwem serwisu „X” dowiadujemy się, że Bayern Monachium może dokonać wielkiego wzmocnienia. Otóż mistrzowie Niemiec włączyli się do walki o reprezentanta Anglii. W kręgu zainteresowań Bawarczyków znalazł się Marc Guehi, który na co dzień reprezentuje barwy Crystal Palace. Między stronami miało już dojść do odpowiednich rozmów. Reprezentant Anglii jest gotowy latem zmienić otoczenie. Bayern Monachium jednak nie jest jedynym zespołem, który obserwuje 24-latka. Wiele mówiło się w mediach w kontekście przeprowadzki defensora do Realu Madryt. Spore zainteresowanie piłkarzem Orłów ma związek też z jego kontraktem, który wygasa w czerwcu 2026 roku. Marc Guehi w minionym sezonie rozegrał 44 spotkania w koszulce Crystal Palace. Anglik może się pochwalić bardzo dobrymi statystykami strzeleckimi. Udało mu się bowiem trzykrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczyć dwie asysty.