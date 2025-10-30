Bayern Monachium rozmawia z Holendrem. Ciekawy transfer na horyzoncie

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Givairo Read przymierzany do Bayernu Monachium

Bayern Monachium imponuje formą w bieżącym sezonie. Zespół Vincenta Kompany’ego wygrał wszystkie 14 meczów we wszystkich rozgrywkach. W niemieckiej lidze Harry Kane strzelił już 12 goli i celuje w kolejną koronę króla strzelców. Do zespołu powoli jest wprowadzany 17-letni Lennart Karl, który ma na koncie dwa trafienia.

Na radarze bawarskiego giganta znajduje się również utalentowany boczny obrońca. Według Florian Plettenberga ze „Sky Sport”, w kręgu zainteresowań Bayernu znajduje się Givairo Read z Feyenoordu Rotterdam. 19-letni prawy obrońca błyszczy w barwach holenderskiego klubu, a co ciekawe, pierwsze rozmowy między klubami już się rozpoczęły.

Bawarczycy muszą jednak stawić czoła poważnej konkurencji ze strony klubów Premier League, które również monitorują rozwój młodego Holendra. Talent Reada przyciąga uwagę europejskich gigantów ze względu na wszechstronność i potencjał.

Givairo Read jest związany kontraktem z Feyenoordem do 2029 roku. W tym sezonie rozegrał 12 meczów, zdobył jedną bramkę i dorzucił dwie asysty. W październiku zadebiutował w reprezentacji Holandii do lat 21. Serwis Transfermarkt.de wycenia zawodnika na 20 milionów euro. Kompany już udowodnił, że potrafi rozwijać wielkie talenty. Wielu zawodników decyduje się na współpracę z belgijskim szkoleniowcem.