Bayern wytypował główny cel transferowy

Bayern Monachium podczas tego lata chce przede wszystkim wzmocnić ofensywę jeszcze jedną gwiazdą. Vincent Kompany uznaje Michaela Olise, Harry’ego Kane’a oraz Jamala Musialę za nietykalnych, ale do wytypowania podstawowego tercetu potrzebuje kolejnego piłkarza z najwyższej półki. Ani Kingsley Coman, ani Leroy Sane, ani Serge Gnabry w pełni go nie przekonują – co więcej, każdy z nich wciąż może opuścić Allianz Arena. Najbliżej jest do tego Sane, którego umowa wciąż nie została przedłużona. Coman z kolei zwraca na siebie uwagę ekip z Arabii Saudyjskiej, z czego Bawarczycy chcieliby skorzystać.

Kto może zasilić mistrza Niemiec? Przez długi czas faworytem był Florian Wirtz, który na finiszu zdecydował się dołączyć do Liverpoolu, odrzucając propozycję Bayernu. Tamten transfer nie został jeszcze zrealizowany, ale niemiecki gigant zrozumiał, że nie jest dla Wirtza preferowanym wyborem. Na listę życzeń trafili więc Nico Williams oraz Rafael Leao. Początkowo media spekulowały głównie o Hiszpanie, a ostatnio to w sprawie Portugalczyka został nawiązany kontakt.

Bayern rozpoczął negocjacje, ale dość niespodziewanie je zawiesił. Leao nie rozumie, dlaczego tak się stało, ale najprawdopodobniej wynika to z przesadzonej wyceny ze strony Milanu. „Bild” ujawnia, że w tym momencie to Williams znów ma być numerem jeden w kontekście letniego okienka. Jego transfer z pewnością kosztowałby mniej, gdyż w umowie z Athletic Club jest zapisana klauzula wykupu na poziomie 60 milionów euro. Wiele zależy jednak od tego, jakich pieniędzy zażyczy sobie sam skrzydłowy.