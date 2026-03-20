Bayern Monachium obserwuje Francuza. W grze także giganci z Premier League

18:40, 20. marca 2026
Paweł Wątorski
Bayern Monachium poluje na Castello Lukebę z RB Lipsk, ale do transferu droga jest jeszcze daleka - informuje Christian Falk. Środkowy obrońca znajduje się również na radarze Liverpoolu, Arsenalu oraz Manchesteru United.

Castello Lukeba rozchwytywany przez gigantów

Bayern Monachium awansował do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, w którym zmierzy się z Realem Madryt. W poprzedniej rundzie mistrzowie Niemiec nie pozostawili złudzeń Atalancie Bergamo. W 1. Bundeslidze Bayern zmierza po drugie z rzędu mistrzostwo kraju. W ligowej tabeli wyprzedza Borussię Dortmund i TSG Hoffenheim.

Według Christiana Falka, uwagę Bayernu przyciąga Castello Lukeba z RB Lipsk. Niemiecki dziennikarz podkreśla jednak, że transfer Francuza może być bardziej realistyczny dla klubów z Premier League. 23-latek znajduje się na radarze Arsenalu, Liverpoolu oraz Manchesteru United.

Max Eberl, który wcześniej pracował w RB Lipsk, dobrze zna Lukebę i śledzi jego rozwój, choć na razie Bayern nie planuje transferu tego lata. Sytuacja może się jednak zmienić w przypadku sprzedaży Kim Min-jae. Wtedy niemiecki gigant mógłby zainwestować w środkowego obrońcę.

Lukeba w bieżącym sezonie rozegrał 24 mecze, zdobył jedną bramkę i zanotował jedną asystę. Do RB Lipsk dołączył w 2023 roku z Olympique’u Lyon i podpisał kontrakt obowiązujący do 2029 roku. Obecnie 6-krotny reprezentant Francji jest wyceniany przez Transfermarkt.de na 45 milionów euro. W Lipsku oczekują jednak za swojego gwiazdora nawet 80 mln euro. Lukeba coraz poważniej rozważa latem zmianę otoczenia.

