Bayern Monachium może pożegnać zawodnika. Klub z Premier League szykuje ofertę

ddp media GmbH Na zdjęciu: Vincent Kompany

Sacha Boey może trafić do Premier League

Bayern Monachium sprowadził Sachę Boeya w styczniu 2024 roku z Galatasaray za 30 milionów euro. Jednak jego pobyt w Bawarii nie przebiega zgodnie z oczekiwaniami. 25-letni prawy obrońca od początku miał trudności z wywalczeniem sobie miejsca w składzie, a konkurencja jest spora w zespole Vincenta Kompany’ego.

Francuz strzelił dotychczas jednego gola i zanotował pięć asyst w 37 występach dla Bawarczyków Teraz sytuację zawodnika bacznie obserwuje Crystal Palace. Jak informuje „Bild”, londyński klub poważnie rozważa zakontraktowanie Boeya, a pierwsze rozmowy w sprawie możliwego transferu już się odbyły. Bayern oczekuje za swojego zawodnika około 15 milionów euro, a Orły mają być gotowe złożyć ofertę w styczniu.

Wielkim zwolennikiem sprowadzenia Boeya jest Oliver Glasner. Według niemieckich mediów Austriak miał już omówić temat transferu z dyrektorem sportowym Bayernu. Tym samym Bayern zamierza nie tylko odzyskać część środków zainwestowanych we Francuza przed rokiem, ale też uporządkować sytuację kadrową przed drugą częścią sezonu. Francuz znajduje się także na radarze innego londyńskiego klubu.

Sacha Boey znaczną część kariery spędził we Francji w barwach Rennes i Dijon. Wiele wskazuje na to, że jego czas w Bayernie dobiegnie końca, choć kontrakt Francuza obowiązuje do czerwca 2028 roku.