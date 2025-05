dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Jonathan Tah zasilił szeregi Bayernu

Bayern Monachium w czwartek ogłosił, że Jonathan Tah dołączył z Bayeru Leverkusen. 29-letni reprezentant Niemiec w środę pomyślnie przeszedł testy medyczne, a później podpisał kontrakt, który będzie obowiązywał do 30 czerwca 2029 roku. Nowy stoper mistrza Niemiec będzie występował z numerem 4 na koszulce.

Transfer jednego z najbardziej doświadczonych niemieckich defensorów to wyraźny sygnał, że Bawarczycy zamierzają odbudować swoją linię obrony po sezonie pełnym wzlotów i upadków. – Jako doświadczony reprezentant i lider wnosi jakość, która wzmocnią naszą obronę. To dla nas prawdziwy zysk. Udowodnił również, że potrafi zdobywać tytuły – powiedział Jan-Christian Dreesen, dyrektor generalny klubu.

Oglądaj skróty meczów Bundesligi

Jonathan Tah rozpoczął swoją piłkarską drogę w akademii Hamburger SV, do której trafił w 2009 roku jako 13-latek. Już cztery lata później zadebiutował w pierwszym zespole, mając zaledwie 17 lat. Po epizodzie wypożyczenia do Fortuny Düsseldorf, Tah w 2015 roku trafił do klubu z Leverkusen, gdzie szybko stał się filarem defensywy. W ciągu dziesięciu lat rozegrał dla Aptekarzy aż 402 mecze we wszystkich rozgrywkach i zdobył 18 bramek.