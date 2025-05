Bayern wzmacnia defensywę! Gwiazda na testach medycznych

fot. dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Jonathan Tah

Tah na testach medycznych. Bayern wzmacnia obronę

Bayern Monachium jakiś czas temu zdecydował się na transfer Jonathana Taha. Defensor był już dogadany z Barceloną, ale czekał na zielone światło, które nie następowało. Hansi Flick bardzo chciał mieć go w swoich szeregach, ale Blaugrana nie mogła doprowadzić do finalizacji, gdyż ograniczały ją problemy finansowe. Z tej okazji skorzystali więc Bawarczycy, którzy przystąpili do negocjacji i błyskawicznie osiągnęli porozumienie.

Gwiazdor lada moment zasili szeregi zespołu Vincenta Kompany’ego. W środę pojawił się na testach medycznych, po których zostaną złożone oficjalne podpisy. Tah dołączy do Bayernu na zasadach wolnego transferu, bowiem wraz z końcem czerwca wygasa jego umowa z Bayerem Leverkusen. Zawodnik zdecydował, że to odpowiedni moment, aby kontynuować karierę w innym otoczeniu.

Bayern musi jeszcze wyjaśnić kwestię dostępności Taha podczas Klubowych Mistrzostw Świata. Aptekarze puszczą go wcześniej, ale za pewną opłatą, sięgającą do 2,5 mln euro. Strony jeszcze się nie dogadały.

35-krotny reprezentant Niemiec z pewnością będzie dużym wzmocnieniem dla Bayernu Monachium. Od lat jest czołowych defensorem w całej Bundeslidze, prowadząc Bayer Leverkusen w sezonie 2024/2025 do mistrzostwa kraju. Tę kampanię zakończył z 49 występami na koncie.