Bayern Monachium nie pozyska Yana Diomande. Mistrzowie Niemiec wycofali się bowiem z wyścigu o gwiazdę RB Lipska. Teraz w walce o transfer Iworyjczyka liczą się Manchester United oraz Liverpool - donosi Christian Falk.

Bayern Monachium jak zawsze bacznie śledzić niemiecki rynek w poszukiwaniu odpowiednich piłkarzy. Wielokrotnie mistrzowie Bundesligi osłabiali tak swoich rywali. W tej chwili nie jest inaczej. Bawarski klub od pewnego czasu obserwuje gwiazdę ligowego przeciwnika. W kręgu ich zainteresowań znalazł się Yan Diomande, który na co dzień reprezentuje barwy RB Lipska.

Tymczasem najnowsze doniesienia w sprawie potencjalnych przenosin skrzydłowego do Bayernu Monachium przekazuje Christian Falk. Otóż mistrzowie Niemiec podjęli decyzję. Bawarczycy postanowili wypisać się z walki o transfer reprezentanta Wybrzeża Kości Słoniowej. Dziennikarz zdradza, że teraz rywalizować o 19-latka będą dwa klubu. A są nimi Manchester United oraz Liverpool.

Transfer Yana Diomande będzie wiązał się z olbrzymim wydatkiem dla zainteresowanych stron. RB Lipsk nie wykazuje chęci na rozstanie z Iworyjczykiem. Do zmiany decyzji może ich przekonać wyłącznie kosmiczna oferta. A wiemy, że zarówno Manchester United jak i Liverpool są w stanie wydać fortunę na wymarzonego zawodnika.

Yan Diomande w trwającej kampanii rozegrał 27 spotkań w koszulce RB Lipska. Reprezentanta Wybrzeża Kości Słoniowej zdołał zgromadzić na swoim koncie 11 trafień, a także siedem asyst.