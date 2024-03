fot. Imago/Avalon.red Na zdjęciu: Mike Maignan

Maignan opcją dla Bayernu. To on zastąpi Neuera?

Manuel Neuer po wyleczeniu kontuzji wrócił do najwyższej formy i w dalszym ciągu jest niekwestionowanym numerem jeden między słupkami Bayernu Monachium. Władze klubu mają jednak na względzie jego zaawansowany wiek, dlatego powoli planują przyszłość bez legendarnego piłkarza. Nie ulega wątpliwościom, że zastąpienie go będzie bardzo ciężkie, dlatego Bawarczycy zamierzają sięgnąć po bramkarza z najwyższej półki.

Na liście życzeń mistrza Niemiec znajduje się Mike Maignan, który za czasów pobytu w Milanie wskoczył do ścisłej czołówki najlepszych golkiperów świata. Podstawowy bramkarz reprezentacji Francji może liczyć na zainteresowanie ze strony największych europejskich ekip. Do tej pory nie naciskał jednak na wyprowadzkę z San Siro.

Milan konsekwentnie próbuje przekonać Maignana do podpisania nowego kontraktu, lecz ten z decyzją spieszyć się nie zamierza. Bayern liczy, że 28-latek ostatecznie postanowi zmienić otoczenie, co stworzy szansę sprowadzenia go za niewielkie pieniądze. Obecna umowa obowiązuje tylko do 2026 roku.

Maignan nie jest jedynym piłkarzem, którego w swoich szeregach widzi Bayern. Niemiecki gigant wytypował bowiem Theo Hernandeza jako wymarzonego następcę Alphonso Daviesa.

