fot. Dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Leroy Sane

Leroy Sane na wylocie z Bayernu Monachium

Bayern Monachium wywalczył mistrzostwo Bundesligi w sezonie 2024/2025. Tymczasem wygląda na to, że latem w ekipie z Allianz Arena może dojść do wielu zmian. Ciekawe wieści na temat planów transferowych jednego z zawodników przekazał serwis Cfbayerninsider.com.

Źródło przekonuje, że Leroy Sane może zakończyć współpracę z gigantem Bundesligi. Reprezentant Niemiec możliwe jednocześnie, że ma wróci do Premier League. Chętne na transfer z udziałem gracza jest Newcastle United.

Sternicy ekipy z St. James Park są poważnie zainteresowani pozyskaniem Sane. Ten nie zdecydował się na kontynuowanie kariery w Bayernie, a wpływ na to ma mieć mało atrakcyjna dla zawodnika propozycja nowego kontraktu. Jednocześnie partnerka piłkarza też nakłania go do powrotu na Wyspy Brytyjskiej.

69-krotny reprezentant Niemiec trafił do ekipy z Monachium w lipcu 2020 roku. Kosztował wówczas blisko 50 milionów euro. Wcześniej zawodnik reprezentował barwy kolejno FC Schalke 04 czy Manchesteru City.

Od momentu, gdy piłkarz trafił do Bayernu, to w tej drużynie rozegrał łącznie 220 spotkań. Zdobył w nich 61 bramek, notując też 55 asyst. Tym w trakcie kampanii 2024/2025 wystąpił z kolei w 45 meczach. Strzelił w nich 13 goli. Zaliczył także sześć kluczowych podań. Wszystko wskazuje na to, że na tym bilans piłkarza w szeregach Bawarczyków się zamknie.

