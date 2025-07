Kane znów w Premier League? Gwiazdor planuje przyszłość

Harry Kane po przyszłorocznym mundialu może zdecydować się na powrót do Premier League. Gwiazdorem interesuje się Manchester United - sugeruje "The Telegraph".

fot. Eduardo Carmim Na zdjęciu: Harry Kane

Manchester United sprowadzi Kane’a? Szansa w przyszłym roku

Harry Kane zdecydowaną większość swojej piłkarskiej kariery spędził w Tottenhamie. Na przestrzeni lat udowodnił, że jest czołowym napastnikiem świata, ale nigdy z drużyną nie zdołał zdobyć znaczącego trofeum. Z tego względu media regularnie łączyły go z transferem do innego europejskiego giganta. W 2023 roku zdecydował się na przeprowadzkę do Bayernu Monachium, który wyłożył za niego niemal 100 milionów euro. Debiutancki sezon okazał się klapą, bowiem po wielu latach dominacja Bawarczyków została przerwana przez Bayer Leverkusen.

Miniona kampania już była dla niego zdecydowanie bardziej udana. Kaane zdobył koronę króla strzelców Bundesligi, a Bayern z nim w składzie świętował krajowe mistrzostwo. To bez wątpienia przełomowy moment w jego karierze, choć indywidualnie nie był aż tak przekonujący.

32-latek zbliża się do kolejnej ważnej decyzji w kontekście swojej przyszłości. „The Telegraph” sugeruje, że już w przyszłym roku może pożegnać się z Bayernem Monachium. Decydujący ma być mundial, po którym to Anglik rozważa powrót do Premier League. Jego umowa z mistrzem Niemiec obowiązuje do 2027 roku, więc może to być dogodny krok dla obu stron.

Kane z pewnością byłby przywitany w Tottenhamie z otwartymi ramionami. W grze o jego podpis znajduje się ponoć również Manchester United, który kusi go od lat.