Bayern chce podebrać gwiazdy Leverkusen

Bayern chce Xabiego Alonso

Dość niespodziewanie to Bayer Leverkusen jest obecnie liderem Bundesligi. Bayern Monachium ma co prawda jeden mecz rozegrany mniej, ale traci do Aptekarzy cztery punkty. W mediach pojawiły się tymczasem informacje, że działacze aktualnego mistrza kraju mają na celowniku aż trenera i graczy z Leverkusen.

Bayern jest pod wrażeniem pracy Xabiego Alonso, który przybył do Bayeru w 2022 roku. To dla niego pierwsza praca na tak wysokim szczeblu. Hiszpan pracował bowiem wcześniej jedynie z zespołem młodzieżowym Realu Madryt i w Realu Sociedad B.

Oprócz Alonso Bawarczycy mają rozważać pozyskanie dwóch kluczowych piłkarzy – Floriana Wirtza i Alejandro Grimaldo. Niektóre media wyceniają tego pierwszego, grającego w roli ofensywnego pomocnika, aż na 100 milionów euro, ale Bayern zapewne chciałby pozyskać go za niższą cenę.

Grimaldo to z kolei 28-letni lewy obrońca, który jest na tyle wszechstronny, że z powodzeniem radzi sobie także w drugiej linii. W jego przypadku w grę miałaby wchodzić kwota opiewająca na 35 milionów euro.

