Imago / Nicolò Campo Na zdjęciu: Radu Dragusin

Bayern umieścił Radu Dragusina na szczycie priorytetów transferowych

Rumun jest blisko transferu do Tottenhamu

Niemiecki klub chce przejąć transfer obrońcy na ostatniej prostej

Bayern włącza się do gry o Radu Dragusina

Tottenham do niedawna był na pierwszym miejscu w wyścigu o transfer utalentowanego obrońcy. Radu Dragusin miał być chętny do przeprowadzki na wyspy i gry w Premier League. Jednak w ostatniej chwili do walki o Rumuna włączył się nieoczekiwany kandydat. Zdaniem Christiana Falka przejście obrońcy Genoi do Spurs wcale nie jest przesądzone. Wszystko za sprawą Bayernu Monachium, który zamierza przyśpieszyć rozmowy z włoskim klubem.

Zarówno angielski, jak i niemiecki zespół mają jasny cel na zimowe okienko. W klubie potrzebny jest nowy środkowy obrońca. Choć w ostatnich dniach z “Die Roten” łączony był Eric Dier czy Nordi Mukiele, to 21-letni stoper z Serie A ma być głównym celem transferowym.

Dragusin w tym sezonie błyszczy formą w rozgrywkach ligi włoskiej. Na swoim koncie ma 19 ligowych występów, a do tego dwukrotnie wpisał się na listę strzelców. Zanim trafił do Genoi był piłkarzem Juventusu, lecz “Stara Dama” nie odkryła w reprezentancie Rumunii ukrytego talentu.