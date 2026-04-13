Bayer Leverkusen może stracić gwiazdę. Kolejny klub zainteresowany

19:32, 13. kwietnia 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz

Malik Tillman z Bayeru Leverkusen wzbudza ogromne zainteresowanie. Do walki o transfer Amerykanina włączyło się Fulham. Anglicy badają możliwość sprowadzenia pomocnika - donosi "Daily Mail Sport".

Piłkarze Bayeru Leverkusen
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Bayeru Leverkusen

Malik Tillman łączony z Fulham

Malik Tillman po zaledwie jednym sezonie może zakończyć przygodę w Bayerze Leverkusen. Reprezentant USA wzbudza bowiem ogromne zainteresowanie na rynku. Tymczasem najnowsze doniesienia transferowe związane z pomocnikiem Aptekarzy przekazuje „Daily Mail Sport”. Otóż Amerykanin jest łączony z przeprowadzką do Premier League, ponieważ trafił na celownik Fulham.

Nie tak dawno temu Malik Tillman był też łączony z innym angielskim zespołem. I to o zdecydowanie wyższym poziomie. Amerykański pomocnik znalazł się bowiem w kręgu zainteresowań Liverpoolu. Fulham jeszcze w pełni nie włącza się do walki o transfer zawodnika Bayeru Leverkusen. Londyńczycy na ten moment sprawdzają i badają możliwość podjęcia współpracy z 23-latkiem.

Malik Tillman jest niezwykle wszechstronnym zawodnikiem. Reprezentant USA może grać zarówno w środku pola na różnych pozycjach, jak i na skrzydle. 23-latek ma być jednym z ważniejszych zawodników swojej kadry na zbliżających się Mistrzostwach Świata 2026. Zapowiada się zatem gorące lato dla piłkarzy Aptekarzy.

W obecnym sezonie Malik Tillman rozegrał 36 spotkań w koszulce Bayeru Leverkusen. Amerykanin zdołał ośmiokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył jedną asystę.

