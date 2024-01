Borja Iglesias jest w drodze do Leverkusen. Hiszpan przeszedł dzisiaj badania lekarskie i wieczorem stawi się w nowym klubie - informuje Florian Plettenberg.

Imago / Jose Luis Contreras Na zdjęciu: Borja Iglesias

Bayer Leverkusen sprowadzi nowego napastnika w miejsce kontuzjowanego Victora Boniface’a

Borja Iglesias przeszedł dzisiaj testy medyczne

Hiszpan dziś wieczorem zjawi się w Leverkusen

Borja Iglesias lada moment zostanie nowym piłkarzem Bayeru Leverkusen

Bayer Leverkusen, żeby nie stracić szans na walkę o mistrzostwo kraju, musiał znaleźć zastępstwo za kontuzjowanego Victora Boniface’a. Do sensacyjnego pretendenta do tytułu w ramach wypożyczenia z opcją wykupu dołączy Borja Iglesias. Napastnik Betisu po sezonie może zostać wykupiony za 8 milionów euro.

Florian Plettenberg poinformował na portalu X, że dziś hiszpański napastnik przeszedł testy medyczne przed transferem do Bayeru. Piłkarz wieczorem ma pojawić się w Leverkusen i złożyć podpis pod półrocznym wypożyczeniem.

Iglesias w tym sezonie w barwach Betisu nie zachwycał. Udało mu się strzelić zaledwie dwie bramki w 18 występach we wszystkich rozgrywkach. Dla 31-latka będzie to pierwsza zagraniczna przygoda w karierze. Do tej pory grywał tylko na hiszpańskich boiskach w barwach Betisu, Espanyolu czy Celty Vigo.