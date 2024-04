Bastian Schweinsteiger gościł w podkaście "The Overlap". Niemiec w nim poruszył temat przyszłości piłkarza Manchesteru United. Były zawodnik uważa, że Marcus Rashford powinien trafić do lepszego klubu.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Bastian Schweinsteiger: Chciałbym zobaczyć Marcusa Rashforda w lepszym zespole

Marcus Rashford w poprzednim sezonie był jednym z najlepszych piłkarzy w całej Premier League. Jednak obecnie trwająca kampania w wykonaniu angielskiego skrzydłowego nie należy do najlepszych. W mediach spekuluje się, że 26-latek w letnim okienku transferowym mógłby opuścić Manchester United.

Do sprawy związanej z przyszłością Marcusa Rashforda postanowił odnieść się Bastian Schweinsteiger w podkaście „The Overlap”. Były piłkarz „Czerwonych Diabłów” uważa, że reprezentant Anglii powinien opuścić Old Trafford i trafić do lepszej drużyny. To właśnie w nowym otoczeniu mógłby pokazywać w pełni swój potencjał.

– Chciałbym zobaczyć Marcusa Rashforda w lepszym zespole, w którym będzie dostawał piłkę w odpowiednich momentach. Chciałbym to zobaczyć, bo w poprzednich latach tego nie widzieliśmy. Gdyby więc Marcus grał dla innej drużyny, to być może byłby w stanie wskoczyć na wyższy poziom. Nadal jest zawodnikiem, który może decydować o obliczu meczów, ale nie pokazuje tego zbyt często. Być może jest tak dlatego, że jest trochę sfrustrowany – mówił Bastian Schweinsteiger cytowany przez serwis „DevilPage”.

Marcus Rashford w obecnym sezonie klubowym rozegrał 39 spotkań w barwach Manchesteru United. Anglik nie może się pochwalić specjalnie dobrymi statystykami. Udało mu się bowiem strzelić tylko osiem goli i zaliczyć pięć asyst.

Sprawdź także: Manchester United ma plan na transfer Bremera. Sensacyjna wymiana z Juventusem