Massimiliano Ferraro / Alamy Na zdjęciu: Bremer

Wymiana na linii Man United – Juventus

Manchester United nie ukrywa swoich zamiarów względem Bremera. Czerwone Diabły od dawna obserwują obrońcę Juventusu, a najbliższe letnie okno transferowe ma w końcu przynieść realizację wyczekiwanego celu transferowego. O możliwej transakcji na linii Manchester – Turyn pisze się już od kilku miesięcy. Aczkolwiek tym razem angielski klub ma konkretny plan na to, aby reprezentant Brazylii trafił na Old Trafford.

Jak donosi La Gazzetta dello Sport, miałoby dojść do dużej wymiany pomiędzy klubami. Do Manchesteru trafiłby Bremer, a w drugą stronę miałby powędrować niechciany Mason Greenwood. Jedynym mankamentem tejże transakcji jest fakt, że 27-letni obrońca jest wart więcej niż angielski skrzydłowy. Zatem Czerwone Diabły do wymiany piłkarzy musieliby dopłacić taką kwotę, która wyrówna dla Juventusu korzyść transakcji.

Odrodzenie Greenwooda w Hiszpanii

Mason Greenwood po tym, jak został oczyszczony z zarzutów, które przerwały jego karierę, kontynuuje grę w Hiszpanii. 22-latek w bieżącym sezonie przebywa na wypożyczeniu w Getafe, gdzie spisuje się fantastycznie. Wysoka forma Anglika przełożyła się nie tylko na przyzwoite statystyki indywidualne, ale również na zainteresowanie ze strony innych klubów. Wcześniej w kontekście jednokrotnego reprezentanta Anglii mówiło się o transferze do FC Barcelony czy Atletico Madryt.

Urodzony w Bradford piłkarz w bieżących rozgrywkach zagrał 29 spotkań, w których strzelił 8 goli i zaliczył pięć asyst. Jak dotąd dla Greenwooda dobiegający końca sezon w La Lidze to jedyna zagraniczna przygoda. Niewykluczone, że w przyszłym sezonie ponownie spróbuje swoich sił za granicą.