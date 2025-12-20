Bartłomiej Drągowski lada moment powinien zmienić barwy klubowe. Panathinaikos Ateny zamierza rozstać się z bramkarzem. Grecy wytypowali już następcę reprezentanta Polski - donosi newspao.gr.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Polski

Bartłomiej Drągowski opuści Panathinaikos Ateny

Bartłomiej Drągowski przez wiele lat występował na włoskich boiskach. Polski bramkarz przeżywał w Italii różne chwile, ale końcówka jego przygody była kompletnie nieudana. Od 2024 roku oglądamy 28-latka w koszulce Panatihanikosu Ateny. Początkowo wychowanek Jagiellonii Białystok odgrywał ważną rolę w greckim zespole. Teraz jednak jest tylko zmiennikiem Albana Lafonta.

Od wielu tygodni pojawia się mnóstwo informacji odnośnie przyszłości klubowej Bartłomieja Drągowskiego. Mówi się, że lada moment reprezentant Polski opuści Grecję. Piotr Koźmiński poinformował, że 28-latek jest łączony z Widzewem Łódź. Tymczasem serwis newspao.gr przekazał, że wychowanek Jagiellonii Białystok wkrótce zmieni barwy klubowe, ponieważ jego obecny pracodawcy dał zielone światło na odejście.

Rozstanie z Bartłomiejem Drągowskim nie jest przypadkowe. Panathinaikos Ateny wytypował bowiem nastepcę Polaka. Grecki klub ma zamiar sprowadzić Christosa Mandasa z Lazio. Golkiper Biancocelestich wielokrotnie udowadniał, że byłby w stanie odgrywać kluczową rolę w zespole, ale finalnie przegrywa rywalizację z Ivanem Provedelem. Ten transfer zapowiada się bardzo interesująco.

Bartłomiej Drągowski natomiast rozegrał 72 spotkania międyz słupkami Panathinaikosu Ateny. Reprezentant Polski zdołał aż 25 meczów zakończyć bez straconego gola. Portal „Transfermarkt” wycenia bramkarza na 2,5 miliona euro.