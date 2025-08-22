Barcelona „żegna” bramkarza. Nowy kontrakt i zmiana klubu

Barcelona rozstaje się z jednym z czterech golkiperów, ale na razie tylko na zasadzie wypożyczenia. Inaki Pena podpisze nową umowę i odejdzie do klubu z La Liga, informuje Juli Claramunt.

Independent Photo Agency/ Alamy Na zdjęciu: RCD Espanyol - FC Barcelona

Barcelona oddaje golkipera do ligowego rywala

Joan Garcia, Wojciech Szczęsny, Inaki Pena i Marc-Andre ter Stegen – tak aktualnie prezentuje się zestawienie golkiperów Dumy Katalonii. Jednak za chwilę jeden z nich zmieni klubowe barwy. Barcelona postawiła na duet złożony z Hiszpana pozyskanego z Espanyolu i Polaka, Niemiec zmaga się z urazem, natomiast wychowanek Blaugrany ma zmienić miejsce pracy.

Jednak Pena, przynajmniej na razie, nie zostanie sprzedany. 26-latek najpierw podpisze nową umowę, aż do 2029 roku – obecne porozumienie wygasa wraz z końcem trwającego sezonu. Następnie zostanie wypożyczony, jednak nie trafi do Włoch, co sugerowano przez dłuższy czas. Jak twierdzi Juli Claramunt, były młodzieżowy reprezentant Hiszpanii nadal będzie występował w La Liga.

Iñaki Peña ampliará su contrato tres años con el Barça. Hasta 2029. Al año que le quedaba se suman esos tres



El Elche de Eder Sarabia es el mejor colocado para hacerse con su cesión. Simple, no habría opción de compra



en @JijantesFC pic.twitter.com/8fMS7sK8AG — Juli Claramunt (@juliclaramunt) August 22, 2025

Gdzie przeniesie się Inaki Pena? Najbliżej pozyskania bramkarza jest Elche, beniaminek rozgrywek. W tej chwili Los Franjiverdes dysponują dwoma zawodnikami na tej pozycji – 38-latnim Matiasem Dituro i 21-letnim Alejandro Iturbe, który jeszcze nie miał okazji zadebiutować w La Liga. Wydaje się, że golkiper pozyskany z Barcelony nie miałby większego problemu z wywalczeniem bluzy z numerem jeden.