Barcelona „żegna” bramkarza. Nowy kontrakt i zmiana klubu

Barcelona oddaje golkipera do ligowego rywala
Joan Garcia, Wojciech Szczęsny, Inaki Pena i Marc-Andre ter Stegen – tak aktualnie prezentuje się zestawienie golkiperów Dumy Katalonii. Jednak za chwilę jeden z nich zmieni klubowe barwy. Barcelona postawiła na duet złożony z Hiszpana pozyskanego z Espanyolu i Polaka, Niemiec zmaga się z urazem, natomiast wychowanek Blaugrany ma zmienić miejsce pracy.
Jednak Pena, przynajmniej na razie, nie zostanie sprzedany. 26-latek najpierw podpisze nową umowę, aż do 2029 roku – obecne porozumienie wygasa wraz z końcem trwającego sezonu. Następnie zostanie wypożyczony, jednak nie trafi do Włoch, co sugerowano przez dłuższy czas. Jak twierdzi Juli Claramunt, były młodzieżowy reprezentant Hiszpanii nadal będzie występował w La Liga.
Gdzie przeniesie się Inaki Pena? Najbliżej pozyskania bramkarza jest Elche, beniaminek rozgrywek. W tej chwili Los Franjiverdes dysponują dwoma zawodnikami na tej pozycji – 38-latnim Matiasem Dituro i 21-letnim Alejandro Iturbe, który jeszcze nie miał okazji zadebiutować w La Liga. Wydaje się, że golkiper pozyskany z Barcelony nie miałby większego problemu z wywalczeniem bluzy z numerem jeden.