FC Barcelona zamierza wzmocnić defensywę. Jak się okazuje, trop Dumy Katalonii prowadzi do Premier League. Pod ich obserwacją znalazł się Daniel Munoz z Crystal Palace - donosi "Mundo Deportivo".

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Daniel Munoz łączony z FC Barceloną

FC Barcelona już w najbliższą niedzielę zmierzy się na wyjeździe z Celtą Vigo. Dla podopiecznych Hansiego Flicka będzie to idealna okazja, aby wrócić na zwycięską ścieżkę. W minioną środę Duma Katalonii zremisowała bowiem w Lidze Mistrzów z Clubem Brugge (3:3). Drużyna przygotowuje się do meczu, natomiast władze klubu rozglądają się za wzmocnieniami.

Tymczasem bardzo ciekawe informacje transferowe z obozu FC Barcelony przekazuje „Mundo Deportivo”. Otóż Duma Katalonii w przyszłym roku planuje wzmocnić defensywę i ich trop prowadzi do Premier League. W kręgu zainteresowań drużyny Hansiego Flicka znalazł się Daniel Munoz, który na co dzień reprezentuje barwy Crystal Palace.

Kolumbijczyk od dłuższego czasu jest łączony z przeprowadzką do FC Barcelony. Skauci Balugrany długie tygodnie obserwują defensora Orłów. Warto zaznaczyć, że umowa 29-latka z obecnym zespołem obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku. Mistrzowie Hiszpanii zatem będą musieli sięgnąć do portfela, aby pozyskać zawodnika z Selhurst Park.

Daniel Munoz w obecnym sezonie rozegrał 18 spotkań w koszulce Crystal Palace. W tym czasie reprezentant Kolumbii zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców. 29-latek może się pochwalić również taką samą liczbą asyst.