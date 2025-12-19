Barcelona wykupi Rashforda?! Klub coraz mocniej rozważa tę opcję

11:02, 19. grudnia 2025
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Fernando Polo, Mundo Deportivo

Barcelona coraz mocniej przekonuje się do opcji wykupienia Marcusa Rashforda, a więc skorzystania z klauzuli wynoszącej 30 milionów euro, o czym informuje Fernando Polo z "Mundo Deportivo".

Marcus Rashford
DPPI Media/Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Barcelona chce wykupić Rashforda

Barcelona w tym sezonie, choć nie bez problemów, radzi sobie całkiem dobrze. Aktualnie zespół Hansiego Flicka zajmuje bowiem pierwsze miejsce w tabeli hiszpańskiej La Liga i ma przewagę czterech punktów nad drugim Realem Madryt. To oznacza, że pomimo porażki w pierwszym El Clasico oraz plagi kontuzji na początku kampanii, Hansi Flick i spółka wyszli na prostą.

Oczywiście drużyna ma swoje poważne problemy w tym sezonie i dotyczą one przede wszystkim gry w defensywie. Mówiąc wprost, Duma Katalonii traci po prostu zbyt dużo goli. Niemniej ofensywa działa nadal sprawnie, a to m.in. za sprawą Marcusa Rashforda, który wzmocnił klub latem. Został on jednak tylko wypożyczony, a powoli zaczyna się krystalizować jego przyszłość. Według informacji, które przekazał Fernando Polo z „Mundo Deportivo”, władze Barcelony coraz mocniej skłaniają się ku opcji aktywowania klauzuli wykupu Marcusa Rashforda, która wynosi 30 milionów euro.

Marcus Rashford w tym sezonie rozegrał dla Barcelony do tej pory w sumie 23 mecze, w których zdobył siedem goli oraz zanotował 11 asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenie skrzydłowego wypożyczonego z Manchesteru United na 40 milionów euro. 28-latek w swoim macierzystym klubie ma ważną umowę do końca czerwca 2028 roku.

Zobacz także: Vinicius zwleka z przedłużeniem kontraktu z Realem. Zgłosił się po niego były klub