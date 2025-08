Barcelona wyceniła piłkarza. Tottenham musi zapłacić 26 milionów

Tottenham złożył zapytanie ws. potencjalnego transferu Marca Casado. Z informacji dziennika Sport wynika, że Barcelona wyceniła go na 26 milionów funtów. Pomocnik chce jednak zostać w klubie.

Marc Casado wyceniony przez Barcelonę na 26 milionów funtów

FC Barcelona musi znaleźć sposób, aby zarejestrować nowych zawodników. Jak dotąd przeprowadzono latem trzy transakcje, lecz żaden z piłkarzy na ten moment nie mógłby rozegrać oficjalnego meczu w LaLiga. Joan Garcia i Marcus Rashford wciąż czekają na rozstrzygnięcie sprawy. Ponadto zgłoszony do gry nie jest również były reprezentant Polski – Wojciech Szczęsny.

Jednym z pomysłów ma być sprzedaż jednego bądź dwóch graczy. Na potencjalnej liście transferowej miał znaleźć się Marc Casado. Barcelona świadoma zainteresowania, jakim cieszy się pomocnik, rozważa jego sprzedaż. Ostatnio do klubu wpłynęło oficjalne zapytanie.

O pozyskaniu piłkarza myśli Tottenham. To właśnie Spurs zgłosili się do Blaugrany z pytaniem o potencjalną kwotę transferu. Jak podaje dziennik Sport, w odpowiedzi usłyszeli, że Casado będzie mógł odejść, o ile pojawi się oferta w wysokości 26 milionów funtów.

Problem zarówno dla Barcelony, jak i Tottenhamu to fakt, że Casado nie ma zamiaru zmieniać klubu. Pomocnik chce zostać w Blaugranie i walczyć o miejsce w składzie oraz kolejne trofea. Do tej pory wystąpił w 41 meczach, w których zdobył jedną bramkę. Jego obecna umowa wygasa dopiero w połowie 2028 roku. Portal Transfermarkt wycenia go na 30 milionów euro.