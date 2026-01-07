Barcelona wybrała datę. Wtedy ogłosi ważny transfer

Barcelona ponownie zwiąże się z Joao Cancelo. Trwają prace nad oficjalnym potwierdzeniem hitowego transferu. "Sport" ujawnia, kiedy pojawi się komunikat.

fot. Magara Press SL Na zdjęciu: Piłkarze Barcelony

Cancelo wróci do Barcelony. Zbliża się oficjalny komunikat

Joao Cancelo postanowił tej zimy opuścić Arabię Saudyjską. Transfer do Al-Hilal z perspektywy czasu ocenił bardzo negatywnie, dlatego zechciał wrócić do Europy. Faworytem w wyścigu o jego podpis w pewnym momencie był Inter Mediolan, choć dla samego zawodnika liczyła się przede wszystkim Barcelona. Ta długo zwlekała, ale wreszcie zdecydowała, że po niego ruszy. Strony porozumiały się bardzo szybko.

Barcelona wkrótce wzmocni defensywę, a Portugalczyk zrealizuje marzenie o powrocie do Katalonii. Operacja przebiegnie na zasadach wypożyczenia do końca sezonu, za które zapłaci cztery miliony euro. Kluby podzielą się również jego wynagrodzeniem, tak aby budżet Blaugrany nie został zbyt bardzo obciążony.

Wciąż trwają prace nad oficjalną finalizacją tej transakcji. „Sport” twierdzi, że komunikat w sprawie transferu pojawi się w piątek. Prezentacja Cancelo odbędzie się natomiast dopiero po powrocie z Arabii Saudyjskiej. Barcelona obecnie przebywa w Dżuddzie, gdzie rozgrywa się Superpuchar Hiszpanii.

Hansi Flick jest zadowolony z możliwości współpracy z Cancelo. Oczekiwał wzmocnienia defensywy, a wszechstronny Portugalczyk daje wiele możliwości – może wystąpić na obu bokach, co z kolei pozwala Julesowi Kounde na grę w środku obrony, jeśli tylko zajdzie taka potrzeba.