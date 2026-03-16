Barcelona wskazała priorytet. Flick chce go mieć w drużynie

Barcelona będzie latem dążyła do wzmocnienia rywalizacji na lewej stronie defensywy. Hansi Flick jest zwolennikiem transferu Nathaniela Browna z Eintrachtu Frankfurt - informuje "Fichajes".

Flick chce piłkarza z Bundesligi

Barcelona dostrzega braki w defensywie i latem będzie chciała wzmocnić tę formację. Nie chodzi wyłącznie o transfer nowego środkowego obrońcy – za priorytet uważane jest zwiększenie rywalizacji na lewej stronie. Obecny sezon nie jest udany dla Alejandro Balde. Wychowanek spisuje się przeciętnie, a do tego ma problemy zdrowotne i dość często jest zwyczajnie niezdolny do gry.

W Barcelonie uważają, że brak jakościowej konkurencji dla Balde osłabia drużynę. Zimą sprowadzono Joao Cancelo, ale jego przyszłość pozostaje niepewna, a do tego jest on również potrzebny na drugiej stronie defensywy. Duma Katalonii chce sprowadzić zawodnika, który będzie rywalizował z Balde, a nawet go wygryzie.

Klub rozgląda się za odpowiednimi kandydatami. Hansi Flick ma swojego faworyta – jest nim Nathaniel Brown. Zawodnik Eintrachtu Frankfurt od dawna jest łączony z europejskimi gigantami. Media spekulowały o jego przenosinach do La Ligi lub Premier League, wymieniając takie kluby, jak Manchester United, Manchester City, Chelsea, Real Madryt czy właśnie Barcelonę.

Flick uważa, że Brown idealnie wpasuje się do zespołu. Jest bardzo groźny w grze ofensywnej, o czym świadczą liczby w postaci trzech goli i sześć asyst. 22-latek może jeszcze się rozwinąć, choć już teraz prezentuje wysoki poziom.