Barcelona wraca po gwiazdę! On może trafić do zespołu w 2026 roku

FC Barcelona ma ambitne plany na lato. Katalończycy chcą sfinalizować trzy transfery. Z informacji Mundo Deportivo wynika, że w kręgu zainteresowań znalazł się m.in. Rafael Leao.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Rafael Leao wśród zawodników, których obserwuje FC Barcelona

FC Barcelona rozpoczęła planowanie letniego okna transferowego w 2026 roku. Hansi Flick i Deco ustalili, że wzmocnień wymagają trzy pozycje: środkowy obrońca, skrzydłowy i napastnik. W przypadku stopera będą chcieli pozyskać piłkarza lewonożnego. Z kolei nowa „dziewiątka” to potrzeba wynikająca z faktu, że Robert Lewandowski prawdopodobnie opuści klub po wygaśnięciu kontraktu.

Katalończycy szukają także skrzydłowego. Co prawda przed sezonem na zasadzie wypożyczenia dołączył Marcus Rashford, lecz nie wiadomo, czy zostanie wykupiony na stałe. Barcelona chciałaby go zatrzymać, ale ostateczna decyzja zostanie podjęta na podstawie jego oceny na koniec sezonu. Medialne doniesienia sugerują, że aby pozyskać Anglika, wystarczy ok. 30 milionów euro.

W notesie dyrektora sportowego pojawiło się także duże nazwisko, które w przeszłości było łączone z Barceloną. Na liście życzeń znalazł się Rafael Leao, czyli gwiazdor AC Milan. Portugalczyk co chwilę jest przymierzany do transferu, lecz problemem jest zbyt duża wycena.

Warto również pamiętać, że latem z klubem może pożegnać się Raphinha. Od dłuższego czasu skrzydłowego kusi przyjęcie oferty z Arabii Saudyjskiej. W przypadku jego odejścia za dużą kwotę otworzą się drzwi, aby bez problemu pozyskać Leao.

Barcelona po 13. kolejkach La Liga zajmuje 2. miejsce w tabeli z punktem straty do Realu Madryt.