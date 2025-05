Barcelona liczy na wielki transfer. Lewandowski chce go w drużynie

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski poparł pomysł transferu Luisa Diaza do Barcelony

FC Barcelona, gdy tylko zakończy sezon w rozgrywkach ligi hiszpańskiej, skupi się na letnim oknie transferowym. Deco zamierza wzmocnić co najmniej kilka pozycji. Dyrektor sportowy szuka nowego skrzydłowego, który doda więcej opcji w ataku. Kandydatów na liście życzeń jest dwóch. Duma Katalonii wybiera pomiędzy Luisem Diazem i Rafaelem Leao, lecz faworytem wydaje się Kolumbijczyk.

Gwiazdor Liverpoolu przypadł do gustu dyrektorowi sportowemu ze względu na swoją wszechstronność. Luis Diaz oprócz gry na skrzydle może z powodzeniem występować także na pozycji numer dziewięć. Oznacza to, że po transferze do Barcelony mógłby rywalizować o miejsce w składzie z Robertem Lewandowskim. Serwis El Nacional zdradził, jak reprezentant Polski zapatruje się na przyjście 28-latka.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Źródło uważa, że Lewandowski poparł pomysł transferu Luisa Diaza. Polski napastnik wie, że w drużynie przyda mu się kolejny partner w ataku, który odciąży go na przestrzeni całego sezonu. Postawa 36-letniego zawodnika została pozytywnie przyjęta w klubie. Barcelona docenia fakt, że piłkarz na pierwszym miejscu stawia dobro klubu.

Sprowadzenie kolumbijskiego gracza będzie wiązało się ze sporym wydatkiem. Liverpool wycenia go na 80 milionów euro, co może stanowić duży problem. Barcelona na czele z Deco postara się wynegocjować nieco niszą sumę, aby zamknąć transakcję w ok. 50-60 mln euro. W tym sezonie Diaz zdobył 17 goli i 8 asyst w 49 meczach we wszystkich rozgrywkach.