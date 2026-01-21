FC Barcelona jest gotowa przeprowadzić głośny transfer. Prosto z Interu Mediolan. Na ich celowniku znajduje się Alessandro Bastoni. Deco jest pewny, że uda mu się przekonać Włocha do przeprowadzki - donosi "Diario AS".

David Ribeiro / Alamy Na zdjęciu: Deco

Alessandro Bastoni wzmocni FC Barcelonę?

FC Barcelona w miniony weekend niespodziewanie zaliczyła wpadkę. Drużyna prowadozna przez Hansiego Flicka okazała się gorsza od Realu Sociedad (1:2). Porażka sprawiła, że zmniejszyła się przewaga Dumy Katalonii w tabeli nad Realem Madryt. Różnica punktów między zespołami wynosi już zaledwie jedno oczko. A warta zaznaczyć, że Królewscy przechodzą teraz ciężki okres.

Tymczasem napływają do nas bardzo ciekawe wieści transferowe z obozu FC Barcelony. „Diario AS” informuje, że Duma Katalonii jest gotowa przeprowadzić niezwykle głośny ruch. W kręgu zainteresowań mistrzów Hiszpanii znalazł się Alessandro Bastoni z Interu Mediolan. Deco jest przekonany, że uda mu się przekonać reprezentanta Włoch do przeprowadzki.

Alessandro Bastoni wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku. Gwiazda Interu Mediolan jest łączona także z Liverpoolem. Zarówno The Reds jak i FC Barcelona będą miały problemem z przekonaniem Włocha, mimo pewności Deco. Defensor nie tak dawno poinformował, że nie jest jeszcze zainteresowany odejściem z zespołu Nerazzurrich.

Alessandro Bastoni w trwającym sezonie rozegrał 25 spotkań w koszulce Interu Mediolan. Włoski obrońca może pochwalić się dobrymi liczbami. Udało mu się zgromadzić na koncie jedno trafienie, a także pięć asyst.