Premier League dostarczy wzmocnienie? Barcelona analizuje opcję

FC Barcelona może latem wzmocnić się zawodnikiem z obrony. Na celowniku Katalończyków znalazł się gracz broniący barw Tottenhamu Hotspur, podaje portal Sport.es.

fot. Craig Mercer / Alamy Na zdjęciu: Micky van de Ven

Micky van de Ven znalazł się na radarze Barcelony

FC Barcelona ma ambitne plany związane z trwającą kampanią. Katalończycy liczą na kilka sukcesów. Jednocześnie władze klubu przygotowują się już do letniego okna transferowego, w trakcie którego chciałyby pozyskać nowego defensora. Konkretne informacje ujawnił Sport.es.

Źródło przekonuje, że jednym z graczy, którzy znaleźli się na liście życzeń Blaugrany, jest Micky van de Ven. 24-latek ma co prawda kontrakt ważny z Tottenhamem Hotspur do końca czerwca 2029 roku. 17-krotny reprezentant Holandii planuje jednak podjąć się nowego wyzwania. Tym samym niewykluczone, że za kilka miesięcy piłkarz zdecyduje się na zmianę klubu.

Van de Ven trafił do Tottenhamu w sierpniu 2023 roku z VfL Wolfsburg. Angielska ekipa wyłożyła wówczas na tę transakcję 40 milionów euro. W trwającej kampanii zawodnik wciąż jest ważnym ogniwem drużyny z Premier League. Jak na razie wystąpił w 27 meczach. Zdobył w nich sześć bramek i zaliczył jedną asystę.

Za ewentualnym ruchem z udziałem van de Vena może przemawiać fakt, że jest on wszechstronny w defensywie. Może występować na lewej stronie obrony, ale również w środku defensywy. W związku z tym piłkarz mógłby być ciekawą alternatywą dla takich zawodników jak Ronald Araújo czy Andreas Christensen.

Barcelona natomiast już w niedzielę weźmie udział w kolejnym El Clasico w tym sezonie. Tym razem stawką będzie Superpuchar Hiszpanii. Katalończycy zmierzą się z Realem Madryt w finale turnieju o prestiżowe trofeum w niedzielę o godzinie 20:00 czasu polskiego.