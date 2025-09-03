Barcelona tego lata się wzmocniła. Głośne nazwiska wybrały inne kluby

14:28, 3. września 2025
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Goal.pl

Barcelona tego lata postawiła na dwa konkretne transfery do pierwszego zespołu. W ostatnich dniach okienka nie udało się jej jednak sprzedać m.in. Marca-Andre ter Stegena.

Hansi Flick
Magara Press SL/Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona – letnie transfery przed sezonem 2025/26

Barcelona na najbliższe miesiące ma jasny i konkretny cel. Przede wszystkim piłkarze Hansiego Flicka chcą obronić tytuł mistrza kraju oraz zdobyty Puchar Króla. Triumfy na krajowym podwórku to jednak zbyt mało, jak na rozbudzone oczekiwania kibiców po znakomitym poprzednim sezonie. Z tego też powodu duża uwaga dotyczyć będzie rozgrywek Ligi Mistrzów UEFA. To właśnie w wygraniu tej edycji europejskiego championatu mają pomóc dwa transfery przeprowadzone tego lata.

Oczywiście, jak to zawsze w kontekście Dumy Katalonii, sporo mówiło się o możliwych ruchach. Łączone z klubem ze stolicy Katalonii było wiele nazwisk, szczególnie tych ofensywnych. Wystarczy bowiem wspomnieć chociażby sagę transferową związaną z Nico Williamsem, który był właściwie o krok od zespołu Barcelony, ale finalnie pozostał w Athletic Bilbao. Podobna sytuacja miała miejsce także z Luisem Diazem, który zamiast do słonecznej Hiszpanii, powędrował do Monachium.

Niemniej wydaje się, że zarówno Hansi Flick, jak i kibice Barcelony mogą być zadowoleni z dwóch wzmocnień swojego zespołu. Wiadomo bowiem, że Joan Garcia to cenne podniesienie jakości w bramce zespołu, co potwierdził już w pierwszych meczach tego sezonu. Z kolei Marcus Rashford, który został wypożyczony z Manchesteru United daje więcej szans w ofensywie i w perspektywie całego sezonu odciąży innych graczy przedniej formacji.

Z klubem pożegnało się co prawda także kilku graczy, ale właściwie trudno powiedzieć, że poza Inigo Martinezem są to jakieś znaczące ubytki w kadrze zespołu. Większość z tych ruchów, chociażby wypożyczenie Ansu Fatiego czy Inakiego Peni było spodziewane i zaplanowane.

Barcelona – transfery przychodzące

ZawodnikPozycjaPoprzedni klubCena transferu
Joan GarciabramkarzEspanyol25 mln euro
Marcus Rashfordlewy napastnikManchester Unitedwypożyczenie
Kwoty według: Transfermarkt

Barcelona – transfery wychodzące

ZawodnikPozycjaNowy klubCena transferu
Pau VictornapastnikSC Braga12 mln euro
Alex Vallelewy obrońcaComo 19076 mln euro
Pablo Torreofensywny pomocnikRCD Mallorca5 mln euro
Clement Lengletśrodkowy obrońcaAtletico Madrytbez odstępnego
Inigo Martinezśrodkowy obrońcaAl-Nassrbez odstępnego
Ansu Fatilewy napastnikAS Monacowypożyczenie
Ander AstralagabramkarzGranada CFwypożyczenie
Inaki Pena bramkarzElche CFwypożyczenie
Hector Fortprawy obrońcaElche CFwypożyczenie
Oriol Romeudefensywny pomocnikbez klubu
Kwoty według: Transfermarkt

Bilans transferowy Barcelony

  • Nowi zawodnicy: 2
  • Odejścia z klubu: 10
  • Wydatki na transfery: 25 mln euro
  • Zarobki na transferach: 23 mln euro

Barcelona – ostatnie pogłoski transferowe

W ostatnich dniach letniego okienka transferowego oczywiście najwięcej mówiło się o możliwości odejścia z klubu Fermina Lopeza. Hiszpański pomocnik łączony był z przenosinami do Chelsea, która złożyła nawet za niego oficjalną ofertę. Finalnie jednak piłkarz i klub zdecydowali, że pozostanie on w Barcelonie przynajmniej do zimowego okresu transferowego.

Z pewnością tym, co może zastanawiać i martwić jest fakt, że nie udało się sprzedać tego lata Marca-Andre ter Stegena, który chciał właściwie na siłę pozostać w klubie.

