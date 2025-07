Nico Williams dostał ultimatum. W ten sposób upadł transfer Barcelony

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Nico Williams

FC Barcelona nie traktowała Nico Williamsa priorytetowo

Nico Williams przez wiele miesięcy był łączony z przeprowadzką do FC Barcelony. Jednak ostatecznie skrzydłowy Athletic Bilbao nie zdecydował się przyjąć oferty i postanowił kontynuować grę w klubie z San Mames. Piłkarz uargumentował swoją decyzję tym, że to właśnie w Kraju Basków jest jego dom.

To zmusiło FC Barcelonę do poszukania innych rozwiązań. Teraz wiemy już, że alternatywą dla Nico Williamsa będzie Marcus Rashford, który trafił do Dumy Katalonii na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu. Ku zaskoczeniu wszystkich Joan Laporta powiedział, że to Anglik był jego wymarzonym nabytkiem.

– Było kilka opcji i jestem bardzo zadowolony, ponieważ ostatecznie dostaliśmy opcję, która najbardziej mi odpowiadała – stwierdził Laporta.

Prezydent Barcelony podał również powody nieudanej transakcji z udziałem Nico Williamsa. Działacz potwierdził, że to zawodnik zgłosił się do klubu, ale jego wymagania finansowe były nie do zaakceptowania. Na przeszkodzie stanęły także żądania agenta piłkarza oraz szereg zmiennych zapisów w umowie.

W rezultacie FC Barcelona wystosowała wobec Nico Williamsa ultimatum. Klub przedstawił ostateczną ofertę skrzydłowemu i dał mu 48 godzin na podjęcie decyzji. Laporta stwierdził, ze piłkarz nie dał odpowiedzi w wyznaczonym terminie i w ten sposób transfer upadł.