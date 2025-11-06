Harry Kane wybrał nowy klub. Bayern zmieni swoją strategię

Harry Kane jest otwarty na transfer do Barcelony. Jednak Bayern nie ma zamiaru tego akceptować i zmieni swoją strategię dotyczącą przedłużania kontraktów - poinformował talkSPORT.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Kane otwarty na transfer do Barcelony. Bayern nie chce na to pozwolić

Harry Kane znalazł się w centrum transferowych plotek, które mogą mocno wpłynąć na przyszłość Bayernu Monachium. Anglik jest otwarty na przenosiny do FC Barcelony, co potwierdzają doniesienia hiszpańskiego dziennika „SPORT”. Napastnik chciałby spróbować sił w Hiszpanii, jednak jego obecny klub nie ma zamiaru łatwo się poddać.

Kane ma w kontrakcie zapisaną klauzulę wykupu wartą 65 milionów euro. Wejdzie ona w życie po nowym roku, co stawia Barcelonę w uprzywilejowanej pozycji. To atrakcyjna kwota za zawodnika, który w tym sezonie zdobył już 22 bramki i jest najskuteczniejszym graczem Bundesligi. Właśnie dlatego kataloński klub widzi w nim idealnego następcę Roberta Lewandowskiego.

Bayern planuje jednak mocny ruch. Władze klubu zamierzają złamać swoją dotychczasową politykę kontraktową, zgodnie z którą piłkarzom po trzydziestce oferowano tylko roczne umowy. Dla Kane’a ma zostać przygotowana wieloletnia propozycja, która zapewni mu stabilność i wyraźny sygnał, że jest kluczowym zawodnikiem projektu. To pokazuje, jak bardzo monachijczycy cenią swojego napastnika i jak bardzo chcą uniknąć jego odejścia.

Barcelona w tym samym czasie rozgląda się za nowym liderem ofensywy, bo Robert Lewandowski wkracza w końcowy etap kariery. Hiszpański gigant analizuje różne możliwości, ale transfer Kane’a wydaje się najbardziej realny finansowo.

