Barcelona sprzedała Dembele – całkiem niezły interes dla mistrzów Hiszpanii

W sobotę domknięto jeden z niespodziewanych transferów trwającego okienka. Deklarujący przywiązanie do FC Barcelony Ousmane Dembele postanowił przyjąć propozycję Paris Saint-Germain. Długo trwały negocjacje pomiędzy obiema klubami. Ostatecznie mistrzowie Francji aktywowali prywatną klauzulę, dzięki której mogli sprowadzić skrzydłowego za 50 milionów euro. Kością niezgody był podział pieniędzy. Gdy rok temu zawodnik przedłużał kontrakt z Barceloną, zapewnił sobie procent z tej kwoty.

Początkowo większość mediów informowało, że owa kwota zostanie podzielona na pół – 25 milionów euro trafi do Blaugrany, a druga połowa do piłkarza. Duma Katalonii zwlekała jednak z akceptacją dokumentów. Jak donosi dobrze poinformowana Helena Condis z Cadena COPE, Mateu Alemany wynegocjował znacznie lepsze warunki dla klubu. Mistrzowie Hiszpanii mają otrzymać za swojego podopiecznego ponad 35 milionów euro. Biorąc pod uwagę fakt, że w 2017 roku klub zapłacił za Dembele 135 milionów euro, wydaje się to niewielką kwotą. Ostatecznie, jednak, klub wynegocjował sobie dodatkowe dziesięć milionów euro dochodu. To pozwoli szybciej rejestrować nowych zawodników i skuteczniej funkcjonować na rynku.

Dembele w minionym sezonie rozegrał 35 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich osiem bramek i dziewięć asyst.

