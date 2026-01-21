Barcelona słucha ofert. Flick podjął decyzję ws. gwiazdy

Barcelona jest skłonna rozważyć oferty za Frenkiego de Jonga. Jednak Hansi Flick jasno zakomunikował władzom, że nie chce stracić holenderskiego pomocnika - donosi "El Nacional".

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Hansi Flick chce zatrzymać Frenkiego de Jonga

FC Barcelona pozyskała Frenkiego de Jonga latem 2019 roku z Ajaxu Amsterdam za 86 milionów euro. Holenderski pomocnik, po okresie nieregularnej gry i problemów zdrowotnych, w ostatnich tygodniach znacząco poprawił swoją dyspozycję i stał się absolutnie nietykalny dla Hansiego Flicka. Niemiecki trener jest przekonany, że De Jong obecnie prezentuje poziom, jakiego oczekuje od zawodników.

28-latek pełni kluczową rolę w środku pola obok Pedriego. Flick uważa De Jonga za niezastąpionego, podkreślając jego umiejętność kontrolowania tempa gry, rozgrywania piłki oraz wsparcia drużyny w defensywie. Sprzedaż Holendra byłaby według trenera strategicznym błędem.

Według „El Nacional”, Flick jasno przekazał władzom klubu swoje stanowisko. Nie zamierza rozmawiać o ofertach ani negocjować transferu. Klub zdaje sobie jednak sprawę, że kilka topowych klubów byłoby skłonnych zapłacić za Holendra około 80 milionów euro, co w obecnej sytuacji finansowej mogłoby znacząco pomóc w realizacji innych celów.

Sam De Jong czuje się komfortowo w Katalonii i po trudnym okresie odzyskał pewność siebie oraz znaczenie w zespole. W obecnym sezonie rozegrał 24 mecze i zanotował cztery asysty. Jego kontrakt z Dumą Katalonii obowiązuje do czerwca 2029 roku. Włodarze klubu staną wkrótce przed trudnym wyborem – czy zaakceptować dużą kwotę, czy poprzeć wizję trenera i zatrzymać Holendra.