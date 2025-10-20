Barcelona śledzi jego rozwój. Był wschodzącą gwiazdą Man United

FC Barcelona w ostatni weekend wysłała skautów do Francji. Celem była obserwacja na żywo jak w meczu radzi sobie Mason Greenwood. Anglik na oczach skautów zdobył aż cztery gole - informuje tbr football.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Deco

Mason Greenwood ponownie łączony z transferem do Barcelony

FC Barcelona cały czas pracuje nad nowymi transferami. O ile zimowe okienko nie powinno być intensywnym czasem dla katalońskich kibiców, tak lato przyszłego roku to zupełnie inny temat. Pierwszym, a zarazem najważniejszym tematem jeśli chodzi o transfery jest kwestia nowego napastnika. Według informacji serwisu TBR Football na liście życzeń znalazł się niespodziewany gracz.

Mason Greenwood, bo o nim mowa już kiedyś był uważnie monitorowany przez Barcelonę. Anglik zrobił duże wrażenie na topowych klubach w trakcie wypożyczenia do Getafe w sezonie 2023/2024. Zdobył wtedy 10 goli i zaliczył 6 asyst w 36 meczach.

Obecnie ponownie znalazł się w kręgu zainteresowania. Jego nazwisko widnieje na krótkiej liście życzeń, choć według źródła na jej szczycie jest Julian Alvarez. Jeśli chodzi o Greenwooda, to Barcelona wysłała swoich wysłanników na ostatni mecz Marsylia – Le Havre. 24-latek na oczach Blaugrany zagrał fantastyczne spotkanie, ponieważ aż czterokrotnie wpisał się na listę strzelców. Jego zespół wygrał (6:2).

Greenwood od początku pobytu w Marsylii zachwyca formą. Łącznie rozegrał 46 spotkań, w których zdobył 29 goli i zaliczył 10 asyst. Anglik najczęściej występuje na prawym skrzydle, ale może również grać na dziewiątce i jako cofnięty napastnik.