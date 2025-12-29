Barcelona ruszyła po wielką gwiazdę! Ma zastąpić Lewandowskiego

FC Barcelona podjęła kroki w sprawie pozyskania nowego napastnika. Katalończycy rozpoczęli rozmowy z Dusanem Vlahoviciem. Serb będzie dostępny za darmo od 1 lipca 2026 roku - informuje Marca.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Vlahović ma zastąpić Lewandowskiego. Barcelona rozpoczęła rozmowy

FC Barcelona musi znaleźć nowego napastnika, ale ze względów finansowych ma utrudnione zadanie. Jedną z opcji pozostaje rynek wolnych zawodników, na którym nie brakuje głośnych nazwisk. Z informacji dziennika Marca wynika, że Katalończycy właśnie rozpoczęli działania, mające na celu podpisanie kontraktu z gwiazdą Serie A. Na Camp Nou miałby zastąpić Roberta Lewandowskiego.

Przypomnijmy, że kontrakt Lewandowskiego wygasa 30 czerwca 2026 roku. Na ten moment wciąż nie wiadomo, jaka będzie przyszłość reprezentanta Polski. Z racji wieku, nawet jeśli zostanie, to w Barcelonie i tak chcą ściągnąć dziewiątkę, która wejdzie w jego buty.

W ostatnich dniach Barcelona nawiązała kontakt z otoczniem piłkarza Juventusu. Dusan Vlahović, o którym mowa również podobnie jak Polak ma ważny kontrakt do czerwca 2026 roku. W przypadku Serba jego przyszłość także stoi pod znakiem zapytania. Na dodatek Stara Dama będzie miała problem, aby go sprzedać w styczniu, ponieważ nie tak dawno napastnik doznał kontuzji i będzie pauzował do marca.

Warto dodać, że Barcelona to tylko jedna z opcji dla Vlahovicia. O napastniku marzy Milan, którego trenerem jest Max Allegri. Nie tak dawno, dyrektor sportowy Rossonerich spotkał się z agentem zawodnika, aby wybadać sytuacje.

Dusan Vlahović jest związany z Juventusem od stycznia 2022 roku. Łącznie dla Turyńczyków rozegrał 162 mecze, zdobywając 64 gole.