Barcelona ruszy po niego już zimą? To wielkie marzenie Flicka

Barcelona poszukuje nowego środkowego defensora. Hansi Flick chciałby w swoim zespole gwiazdę Borussii Dortmund. Nico Schlotterbeck może dołączyć do giganta, bowiem nie przedłuży umowy - informuje "BILD".

Flick chce gwiazdę BVB w Barcelonie

Barcelona straciła latem Inigo Martineza, który wylądował w Arabii Saudyjskiej. Nie zastąpił go żaden nowy obrońca, więc Hansi Flick od początku sezonu ma problem ze znalezieniem odpowiedniego partnera dla Pau Cubarsiego. Testował w tym duecie już Ronalda Araujo, Erica Garcię oraz Andreasa Christensena – choć są to jakościowi piłkarze, żaden z nich nie gwarantuje tego, co dawał Martinez. Przełożyło się to negatywnie na dyspozycję drużyny, która od miesięcy nie jest monolitem i popełnia bardzo proste błędy.

Sprowadzenie defensora o odpowiednim profilu to plan na przyszły rok. Flick pragnie w swoim składzie gracza lewonożnego, który cechuje się odpowiednim wyprowadzeniem piłki oraz dynamiką. Kandydatem do zasilenia giganta jest Nico Schlotterbeck, który mocno rozwinął się podczas trzyletniego pobytu w Borussii Dortmund. Być może obecny sezon jest jego ostatnim na Signal Iduna Park.

Reprezentant Niemiec nie planuje przedłużać umowy, która wygasa w 2027 roku. Stawia to pod ścianą Borussię Dortmund, bowiem jest ona zmuszona do sprzedaży gwiazdora w ciągu najbliższych miesięcy. To jedyna szansa, aby cokolwiek na tym rozstaniu zarobić.

Rywalem Barcelony w walce o Schlotterbecka jest Bayern Monachium, dla którego priorytetem wciąż jest zatrzymanie Dayota Upamecano. Blaugrana może wykonać ruch już zimą, o ile pozwolą jej na to fundusze. Borussia Dortmund oczekuje 45 milionów euro, ale ta kwota może się jeszcze zmniejszyć.

