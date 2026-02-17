Barcelona rozważa transfer z Premier League. Gigant chce argentyńskiego obrońcę

FC Barcelona bardzo uważnie monitoruje sytuację Marcosa Senesiego z AFC Bournemouth - przekazał Matteo Moretto z dziennika "Marca". Kataloński gigant pracuje nad letnim transferem środkowego obrońcy.

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Marcos Senesi na celowniku Barcelony

FC Barcelona niespodziewanie uległa Gironie (1:2) w 24. kolejce La Liga, tracąc pozycję lidera na rzecz Realu Madryt. Królewscy odzyskali impet pod wodzą Alvaro Arbeloi, notując serię ośmiu zwycięstw w ligowych rozgrywkach. Dyrektor sportowy Deco jasno określił priorytet w letnim oknie transferowym – wzmocnienie środka obrony, najlepiej lewonożnym zawodnikiem.

Na liście życzeń Blaugrany od dłuższego czasu znajdują się topowe nazwiska – Alessandro Bastoni z Interu Mediolan oraz Nico Schlotterbeck z Borussii Dortmund. Jednak ich transfery mogą okazać się trudne do zrealizowania. Jak donosi „Marca”, Katalończycy poważnie zainteresowali się Marcosem Senesim, który obecnie reprezentuje barwy AFC Bournemouth.

28-letni Argentyńczyk wyróżnia się solidną grą w Premier League i od dłuższego czasu znajduje się na radarze czołowych klubów. Oprócz Barcelony jego sytuację monitorują również Tottenham Hotspur, Manchester United oraz Juventus. Kluczowy jest fakt, że kontrakt defensora z Bournemouth wygasa wraz z końcem sezonu, a obecnie brak informacji o jego przedłużeniu.

Senesi trafił do Bournemouth w 2022 roku z Feyenoord Rotterdam za 15 milionów euro. Wcześniej rozwijał się w argentyńskim San Lorenzo. Na poziomie Premier League rozegrał już ponad 100 spotkań, zdobywając sześć bramek. Dwukrotny reprezentant Argentyny jest obecnie wyceniany przez portal Transfermarkt.de na 22 miliony euro.