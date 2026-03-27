Barcelona rozważa sprzedaż Balde. W jego miejsce trzech kandydatów

Barcelona najprawdopodobniej otrzyma latem oferty za Alejandro Balde. Niewykluczone, że zdecyduje się na jego sprzedaż. "Sport" wymienia trzech kandydatów, którzy mogą zastąpić go w stolicy Katalonii.

Balde na sprzedaż? Barcelona wytypowała trzy nazwiska

Barcelona skupia się latem na transferach środkowego obrońcy oraz napastnika. Niewykluczone, że pozyska też nowego lewego defensora. To zależy wyłącznie od ofert, jakie otrzyma za Alejandro Balde. Hiszpan w obecnym sezonie znacząco obniżył loty i nie jest już uważany za nietykalnego. Nie chodzi wyłącznie o jego formę boiskową, ale również nawracające problemy zdrowotne. Hansi Flick czuje, że nie może w pełni na nim polegać, stąd zimowy transfer Joao Cancelo. Blaugrana ma świadomość wysokiej wyceny rynkowej Balde, dlatego jest gotowa go sprzedać w przypadku atrakcyjnej propozycji.

Oczywiście sam piłkarz woli zostać w Katalonii, ale klub może go przekonywać do zmiany otoczenia. Gdyby do tego doszło, Barcelona z pewnością sięgnęłaby po nowego zawodnika do tej formacji. „Sport” ujawnił nazwiska trzech głównych kandydatów. Pierwszym wyborem pozostaje Alejandro Grimaldo, który z chęcią wróciłby do Barcelony. Jego transfer wiązałby się z niewielkim wydatkiem, bowiem klauzula pozwala mu odejść za mniej niż 15 milionów euro.

Oprócz niego, Barcelona ma na swoich radarach też Andreę Cambiaso z Juventusu i Lewisa Halla z Newcastle United. Sprowadzenie tego ostatniego byłoby najbardziej wymagającym zadaniem – Anglik znakomicie zaprezentował się podczas niedawnej rywalizacji obu ekip w Lidze Mistrzów. To wielki talent, a jego wycena sięga kilkudziesięciu milionów euro.

Władze Barcelony z dużym spokojem przyglądają się sytuacji na rynku. Jakiekolwiek decyzje nie zostały jeszcze podjęte. Balde wciąż ma spore szanse na pozostanie w klubie, ale przede wszystkim musi poprawić swoją formę.