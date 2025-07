Barcelona rozstanie się z napastnikiem. To przez transfer Rashforda

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Pau Victor nie ma szans na grę w Barcelonie

Wypożyczenie Marcusa Rashforda z opcją wykupu do FC Barcelony, które ma zostać wkrótce ogłoszone, już wywołuje zmiany w składzie. Wygląda na to, że z klubem rozstanie się Pau Victor.

To 23-letni napastnik, który w zeszłym roku dołączył do Barcelony po świetnych występach w drużynie rezerw. Mimo swojego potencjału w zeszłym sezonie nie miał zbyt wielu szans od Hansiego Flicka na pokazanie swoich umiejętności. Pozyskanie angielskiego napastnika w zasadzie zamyka mu drzwi do gry w Blaugranie.

Katalończycy poinformowali otoczenie zawodnika, że nie będą na niego liczyć nadchodzącym sezonie. Klub planuje sprzedać go za około 10 milionów euro. Hiszpański zawodnik chce regularnie grać, dlatego zaakceptował taką sytuację. Teraz skupia się na tym, żeby znaleźć zespół, w którym dostanie więcej minut.

Flick ma do swojej dyspozycji Roberta Lewandowskiego, Ferrana Torresa, Lamine’a Yamala, Raphinhę, a także Roony’ego Bardghjiego. Rashford będzie kolejnym nabytkiem Dumy Katalonii. 27-latek ma wnieść swoje doświadczenie, a niemiecki szkoleniowiec będzie mógł go wykorzystać na kilku pozycjach, Anglik może grać zarówno na skrzydle, jak i jako środkowy napastnik.

Victor prawdopodobnie pozostanie w La Liga. Kilka klubów miało już wyrazić swoje zainteresowanie. Przyszłość młodego zawodnika wyjasni się w najbliższych tygodniach.

Zobacz także: Yamal otrzymał świetną wiadomość. Barcelona pozyska gwiazdę