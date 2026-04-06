Barcelona rozmawia ws. letniego transferu. Piłkarz już wie

Cancelo na dłużej w Barcelonie? Klub już działa
Barcelona wypożyczyła zimą Joao Cancelo z Al-Hilal, aby zwiększyć rywalizację na bokach obrony. Hansi Flick potrzebował zawodnika, który w razie konieczności wystąpi na obu stronach boiska, a do tego będzie realnym wzmocnieniem. Portugalczyk od momentu powrotu do Katalonii radzi sobie świetnie, a potwierdził to chociażby przy okazji ostatniego meczu z Atletico Madryt, kiedy to przeprowadził akcję dającą bramkę na wagę zwycięstwa.
Zbliża się letnie okienko, więc Barcelona układa plan działania. Wiele wskazuje na to, że Cancelo będzie mógł pozostać w drużynie również na kolejny sezon. Fabrizio Romano ujawnił, że ruszyły prace w sprawie jego definitywnego transferu. O tym pomyśle wie już sam defensor oraz jego agent – Jorge Mendes.
Cancelo również liczy na dalszą grę w Barcelonie. Ma za sobą trudny czas w Arabii Saudyjskiej, gdzie nie chce już wracać. Jest skłonny pozostać w Katalonii przynajmniej na jeszcze jeden sezon.
Władze Barcelony prowadzą już rozmowy z Al-Hilal, a ich tematem są szczegóły potencjalnej transakcji. Oczywiście będą pracować nad wynegocjowaniem jak najkorzystniejszych warunków finansowych.
Cancelo po powrocie do Barcelony zanotował w La Lidze gola oraz trzy asysty. Dołożył do tego również asystę w Pucharze Króla.