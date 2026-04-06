Barcelona rozmawia ws. letniego transferu. Piłkarz już wie

Barcelona chce zamienić wypożyczenie Joao Cancelo na transfer definitywny. Gigant już działa w tym temacie, a o swoich planach poinformował Portugalczyka oraz jego agenta - ujawnia Fabrizio Romano.

Cancelo na dłużej w Barcelonie? Klub już działa

Barcelona wypożyczyła zimą Joao Cancelo z Al-Hilal, aby zwiększyć rywalizację na bokach obrony. Hansi Flick potrzebował zawodnika, który w razie konieczności wystąpi na obu stronach boiska, a do tego będzie realnym wzmocnieniem. Portugalczyk od momentu powrotu do Katalonii radzi sobie świetnie, a potwierdził to chociażby przy okazji ostatniego meczu z Atletico Madryt, kiedy to przeprowadził akcję dającą bramkę na wagę zwycięstwa.

Zbliża się letnie okienko, więc Barcelona układa plan działania. Wiele wskazuje na to, że Cancelo będzie mógł pozostać w drużynie również na kolejny sezon. Fabrizio Romano ujawnił, że ruszyły prace w sprawie jego definitywnego transferu. O tym pomyśle wie już sam defensor oraz jego agent – Jorge Mendes.

Cancelo również liczy na dalszą grę w Barcelonie. Ma za sobą trudny czas w Arabii Saudyjskiej, gdzie nie chce już wracać. Jest skłonny pozostać w Katalonii przynajmniej na jeszcze jeden sezon.

Władze Barcelony prowadzą już rozmowy z Al-Hilal, a ich tematem są szczegóły potencjalnej transakcji. Oczywiście będą pracować nad wynegocjowaniem jak najkorzystniejszych warunków finansowych.

🚨🔵🔴 Understand Barcelona have already informed João Cancelo’s agent Jorge Mendes about desire to keep the fullback.



Cancelo would also love to stay as he’s Barça fan and happy at the club.



Talks with Al Hilal over formula/structure to follow.



— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 6, 2026

Cancelo po powrocie do Barcelony zanotował w La Lidze gola oraz trzy asysty. Dołożył do tego również asystę w Pucharze Króla.