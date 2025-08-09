FC Barcelona i Ronald Araujo w letnim okienku mogą zakończyć współpracę. Urugwajczyk znalazł się na radarze Chelsea, gdzie miałby zastąpić kontuzjowanego Leviego Colwilla - przekazuje "Football-Espana".

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Ronald Araujo

Chelsea chce pozyskać Ronalda Araujo

FC Barcelona wciąż aktywnie pracuje na rynku transferowym. Duma Katalonii przede wszystkim rozważa rozstania z niepotrzebnymi piłkarzami. Dotychczas w tym gronie znajdowali się m.in. Ronaldo Araujo czy też Andreas Christensen. Dziś nagle sytuacja jednego uległa zmianie. Blaugrana planuje bowiem przedłużyć współpracę z reprezentantem Danii.

Ronaldo Araujo wciąż może opuścić szeregi FC Barcelony. Jak się okazuje, przyszłość urugwajskiego defensora może być pisana w Premier League. Serwis „Football-Espana” zdradza, że zawodnik Dumy Katalonii znajduje się w kręgu zainteresowań Chelsea. Londyńczycy poszukują odpowiedniego stopera, a 26-latek jest odpowiednią opcją do transferu.

Chelsea nieprzypadkowo zaczęła coraz aktywniej rozglądać się za nowym obrońcą. W ostatnich dniach bardzo poważnej kontuzji nabawił się Levi Colwill. The Blues zatem szukają odpowiedniego zastępcy młodego Anglika. Czas pokaże, czy w buty 22-latka wejdzie Ronald Araujo.

Reprezentant Urugwaju jest związany z FC Barceloną od 2018 roku. Jednak dopiero dwa lata później przebił się do pierwszego składu. Dotychczas 26-letni defensor rozegrał 175 spotkań w seniorskich barwach Dumy Katalonii. A ostatnio został nawet mianowany jej kapitanem.