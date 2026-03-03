FC Barcelona może zrezygnować z transferu Alessandro Bastoniego. Jak się okazuje, Duma Katalonii wytypowała już alternatywę dla Włocha. Na ich radarze znalazł się Micky van de Ven z Tottenhamu Hotspur - donosi hiszpański "SPORT".

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Micky van de Ven łączony z FC Barceloną

FC Barcelona w nadchodzącym letnim okienku transferowym chce wzmocnić skład. Przede wszystkim mistrzowie Hiszpanii chcą pozyskać nowego defensora, który będzie liderem bloku. Duma Katalonii zaczęła wykazywać zainteresowanie Alessandro Bastonim, gwiazdą Interu Mediolan. Potencjalny transfer Włocha do drużyny Hansiego Flicka zaczął być szeroko komentowany w mediach.

Tymczasem najnowsze doniesienia w sprawie FC Barcelony i Alessandro Bastoniego przekazuje hiszpański „SPORT”. Otóż gwiazda Interu Mediolan może jednak nie wzmocnić Dumy Katalonii. Hiszpanie mają świadomość, że reprezentant Włoch wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku i będą trudności z jego transferem. Władze Blaugrany wytypowały już dla niego alternatywę.

Wspomniana prasa zaznacza, że FC Barcelona wciąż może przeprowadzić głośny transfer. Ale jednak z boisk Premier League. W kręgu zainteresowań mistrzów Hiszpanii znalazł się bowiem Micky van de Ven z Tottenhamu Hotspur. Holender przeżywa trudne momenty w Londynie. Duma Katalonii ma tego świadomość, przez co zaczęła rozważać jego sprowadzenie. Czas pokaże, który defensor latem wyląduje na Camp Nou.

Postać Micky’ego van de Vena nie jest anonimowa dla FC Barcelony. Hiszpanie od miesięcy obserwowali reprezentanta Holandii i wyrobili sobie o nim dobre zdanie.