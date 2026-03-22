FC Barcelona i Real Madryt bardzo chcą po sezonie pozyskać Erlinga Haalanda. Manchester City jednak już zdecydował. Anglicy nie mają zamiaru rozstawać się ze swoją gwiazdą - przekazuje "Football Insider".

FC Barcelona i Real Madryt rywalizują ze sobą nie tylko w rozgrywkach La Ligi, ale też w Lidze Mistrzów. Hiszpańscy giganci w tygodniu zapewnili sobie awans do ćwierćfinału. Teraz przed nimi dużo cięższe zadania. Podopieczni Hansiego Flicka zmierzą się bowiem w dwumeczu z Atletico Madryt, natomiast Królewscy stawią czoła Bayernowi Monachium.

Nie jest żadną tajemnicą, że FC Barcelona i Real Madryt chcą pozyskać Erlinga Haalanda. Tymczasem najnowsze doniesienia w sprawie przyszłości gwiazdy Manchesteru City przekazuje „Football Insider”. Otóż Hiszpanie będą musieli obejść się smakiem. The Citizens nie mają zamiaru rozstawać się ze swoją gwiazdą i tym samym zamykają kwestię potencjalnego transferu.

Wspomniane źródło zaznacza, że przyszłość Erlinga Haalanda w Manchesterze City miałaby zależeć od Pepa Guardioli. Jeśli szkoleniowiec miałby opuścić Etihad Stadium, to Norweg podążyłby tą samą drogą. The Citizens nie są pewni przyszłości hiszpańskiego trenera, ale za wszelką ceną chcą zatrzymać jednego z najlepszych zawodników na świecie.

Erling Haaland w obecnym sezonie rozegrał 42 spotkania w koszulce Manchesteru City. Statystyki norweskiego snajpera są doskonale. Udało mu się zgromadzić na koncie aż 30 trafień, a także zaliczył siedem asyst.