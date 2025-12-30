Barcelona pyta o Schlotterbecka. Kwota transferu już znana

Barcelona przygotowuje się na gorące transferowe lato, a jednym z kluczowych nazwisk jest Nico Schlotterbeck. Według niemieckich mediów Borussia Dortmund oczekuje za obrońcę ogromnych pieniędzy, co komplikuje plany Blaugrany.

ANP / Alamy Na zdjęciu: Nico Schlotterbeck

Schlotterbeck na celowniku FC Barcelony

Barcelona coraz uważniej przygląda się sytuacji Nico Schlotterbecka, który ma być jednym z bohaterów letniego mercato. Obrońca Borussii Dortmund nie chce przedłużyć kontraktu ważnego do 2027 roku, a wewnętrzne napięcia w klubie tylko przyspieszają temat jego odejścia. Wszystko wskazuje na to, że po sezonie Niemiec zmieni otoczenie.

Nico Schlotterbeck idealnie pasuje do profilu, którego szuka Barcelona. Klub potrzebuje lewonożnego stopera po odejściu Inigo Martineza, mimo że Gerard Martin solidnie wywiązywał się ze swoich zadań. Niemiec dałby jednak większą jakość i rywalizację na kluczowej pozycji, co docenia sztab Hansiego Flicka.

Schlotterbeck nie będzie jednak łatwym celem transferowym. Według informacji Bilda Borussia Dortmund oczekuje minimum 70 milionów euro. Taka kwota ma zabezpieczyć interesy klubu wobec rosnącego zainteresowania ze strony największych europejskich marek. Do walki o podpis obrońcy dołączyli już Real Madryt oraz Bayern Monachium.

Defensor znajduje się więc w centrum prawdziwej transferowej bitwy. Dla Barcelony problemem pozostają nie tylko oczekiwania finansowe BVB, ale także własne ograniczenia budżetowe. Klub musi bowiem myśleć również o wzmocnieniu pozycji numer dziewięć, zwłaszcza że Robert Lewandowski zbliża się do końca swojej przygody z Blaugraną. W takich warunkach Schlotterbeck staje się coraz bardziej skomplikowaną opcją.

