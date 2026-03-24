Barcelona szykuje transfer. Ten piłkarz jest celem na 2027 rok

20:02, 24. marca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz

FC Barcelona rozgląda się za wzmocnieniami. Na ich celowniku znalazł się Jan Virgili z RCD Mallorca. Hiszpan jednak miałby trafić do drużyny Hansiego Flicka dopiero latem 2027 roku - informuje "El Chiringuito TV".

Piłkarze Barcelony
Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Barcelony

Jan Virgili celem FC Barcelony na 2027 rok

FC Barcelona w bardzo dobrym nastroju zeszła na marcową przerwę reprezentacyjną. Podopieczni Hansiego Flicka zasiadają na fotelu lidera La Ligi i mają cztery punkty przewagi nad Realem Madryt. Duma Katalonii awansowała również do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, gdzie zmierzy się w dwumeczu z Atletico Madryt. Blaugrana może zatem zakończyć sezon z dwoma największymi trofeami.

Letnie okienko transferowe zbliża się wielkimi krokami, więc FC Barcelona myśli o wzmocnieniach. Tymczasem „El Chiringuito TV” przekazuje, że Duma Katalonii ma plan na przyszłoroczne letnie okienko. Otóż wtedy lidera La Ligi zamierza ruszyć po wielki talent. W kręgu ich zainteresowań znalazł się bowiem Jan Virgili, który na co dzień reprezentuje barwy RCD Mallorca.

Warto zaznaczyć, że młody skrzydłowy był już związany z FC Barceloną. 19-latek w latach 2024-2025 występował w młodzieżowych drużynach Dumy Katalonii. Reprezentant juniorskich zespołów hiszpańskich zatem może ponownie nakładać koszulkę Blaugrany. Ale dopiero od lata 2027 roku.

Jan Virgili w trwającej kampanii rozegrał 25 spotkań w koszulce RCD Mallorca. Młodzieżowy reprezentant Hiszpanii nie ma na koncie trafienia, ale udało mu się zaliczyć aż sześć asyst. Portal „Transfermarkt” wycenia młodego skrzydłowego na 15 milionów euro.

