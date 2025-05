Barcelona pracuje nad wielkim transferem. Flick dał zielone światło

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Isak może dołączyć do Barcelony w 2026 roku

Barcelona pracuje nad transferem napastnika, który w przyszłości mógłby zostać następcą Roberta Lewandowskiego. Kataloński klub chciałby pozyskać gwiazdę światowego formatu. Jednym z kandydatów jest Alexander Isak. Gwiazdor Newcastle United jest jednym z najskuteczniejszych napastników Premier League. Szweda wyprzedza jedynie Mohamed Salah.

Blaugrana ma zamiar poczekać do 2026 roku i postawić wszystko na zakup napastnika z najwyższej półki. Choć na ten moment Newcastle nie zamierza sprzedawać swojej gwiazdy, a jego wartość rynkowa jest bardzo wysoka, to Barcelona wierzy, że przy poprawie kondycji finansowej w ciągu najbliższych lat transfer ten stanie się realny.

Według doniesień Isak może zostać w ekipie Eddiego Howe’a jeszcze przez jeden sezon. Wynika to z tego, że Sroki mają szansę na awans do Ligi Mistrzów. Kontrakt 25-latka na St. James’ Park obowiązuje do 2028 roku.

Dla Barcelony to nie najgorszy scenariusz. Klub ma czas na poprawę finansów, a w trakcie najbliższego okienka będą mogli wzmocnić inne, wymagające tego pozycje. Hansi Flick, który współpracuje wraz z Deco i Joanem Laportą nad budową kadry, całkowicie popiera pomysł sprowadzenia Isaka.

