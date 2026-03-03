Barcelona poznała decyzję Atletico Madryt ws. Juliana Alvareza

Barcelona nie może mieć wątpliwości, że pozyskanie Juliana Alvareza będzie bardzo trudne. "Nie jest na sprzedaż" - powiedział Enrique Cerezo, prezes Atletico Madryt w rozmowie z "Esport3".

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Julian Alvarez

Atletico nie ma zamiaru sprzedać Alvareza Barcelonie

Barcelona coraz bardziej skłania się w kierunku poszukiwania nowego napastnika, który mógłby wzmocnić zespół w letnim okienku transferowym. Właściwie nie ma już wątpliwości, że następca Roberta Lewandowskiego będzie koniecznością, gdyż pozycja Polaka spada. Także kibice mają zdecydowaną opinię nt. przedłużenia kontraktu naszego napastnika.

Dlatego też na rynku pojawia się wiele nazwisk potencjalnych nowych graczy na pozycję numer dziewięć w Dumie Katalonii. Numerem jeden jest oczywiście Julian Alavarez, a więc jeden z najlepszych napastników w Europie. On sam miał już zadeklarować chęć występowania w Barcelonie, ale decydujący będzie głos Atletico Madryt, z którym Argentyńczyk ma ważny kontrakt do końca czerwca 2030 roku. A głos ten jest jednoznaczny: Julian Alvarez nie jest na sprzedaż, o czym powiedział prezes klubu w rozmowie z „Esport3”.

– Julian Alvarez jest piłkarzem Atletico i ma z nami ważny długi kontrakt. Z pewnością jest wiele wart, ale nie jest na sprzedaż – stwierdził prezes Atletico Madryt w rozmowie z”Esport3″.

Julian Alvarez w tym sezonie rozegrał do tej pory w sumie 38 spotkań i zdobył w nich 14 goli oraz zanotował sześć asyst. 26-latek wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na 100 milionów euro. Na jego koncie jest także 49 występów dla reprezentacji swojego kraju.

