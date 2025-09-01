Barcelona pozbędzie się zawodnika. Trafi do tego klubu co Inaki Pena

Hector Fort zgodził się na wypożyczenie do Elche - informuje Fabrizio Romano. Obrońca trafi do klubu, w którym aktualnie przebywa Inaki Pena. Barcelona niedawno oddała bramkarza na resztę sezonu.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Inaki Pena

Hector Fort uda się na wypożyczenie do Elche

FC Barcelona miała bardzo spokojną końcówkę okna transferowego. Wyjątkiem były oczywiście kwestie związane z rejestracją zawodników, które finalnie wyjaśniły się dopiero w ostatni weekend sierpnia. W sobotę (30 sierpnia) zgłoszony do gry został Wojciech Szczęsny.

Deadline Day upłynął w Barcelonie pod kątem transferu wychodzącego. Z Dumą Katalonii ma pożegnać się Hector Fort, który przeniesie się na wypożyczenie do innego zespołu LaLiga. Według Fabrizio Romano nowym pracodawcą obrońcy zostanie Elche.

Fort został skreślony przez Hansiego Flicka oraz sztab szkoleniowy. Z tego powodu Hiszpan był łączony z wieloma klubami, a wśród nich były m.in. takie marki jak Paris FC czy Real Mallorca. Ostatecznie jego następnym przystankiem będzie Elche, czyli drużyna, do której nie tak dawno na wypożyczenie przeszedł inny zawodnik Barcelony – Inaki Pena.

19-latek to wychowanek La Masii. W seniorskim zespole Blaugrany debiutował w sezonie 2023/2024. Łącznie dla zespołu z Camp Nou rozegrał 30 spotkań, w których zanotował dwie asysty. Z Barceloną obowiązuje go kontrakt do czerwca 2029 roku.