Barcelona planuje nową ofertę. Manchester United mówi „nie”

Barcelona ma zamiar zaproponować kolejne wypożyczenie Marcusa Rashforda zamiast jego wykupu za 30 milionów euro. Manchester United nie będzie zainteresowany taką opcją, o czym donosi "Daily Mail".

Na zdjęciu: Marcus Rashford

Barcelona znów chce wypożyczyć Rashforda

Barcelona w letnim okienku transferowym będzie musiała działać na kilku pozycjach. Przede wszystkim bowiem klub szuka nowego napastnika. Nie jest tajemnicą, że najpoważniejszą kandydaturą ma być Julian Alvarez z Atletico Madryt, ale jego sprowadzenie nie będzie proste. Dlatego Duma Katalonii ma specjalny plan. Niemniej także pozyskanie nowego obrońcy jest ważne dla Hansiego Flicka.

Poza tym pozostaje nadal otwarta sprawa skrzydłowego. Latem 2025 roku klub poradził sobie poprzez wypożyczenie Marcusa Rashforda do końca sezonu z opcją wykupu. Ta wynosi jednak około 30 milionów euro, a Barcelona nie chce tyle płacić. Dlatego – według informacji przekazanych przez serwis „Daily Mail” – planuje zaproponować ponowne wypożyczenie Anglika na kolejny sezon. Mało prawdopodobne jednak jest to, że Manchester United zgodzi się na takie rozwiązanie.

Marcus Rashford w tym sezonie rozegrał w sumie 38 spotkań, w których zdobył 10 goli oraz zanotował 13 asyst. Szczególnie dobry okres ofensywny gracz Dumy Katalonii miał w pierwszej części rozgrywek. Serwis „Transfermarkt” wycenia 28-latka na 40 milionów euro. Jego umowa z zespołem Czerwonych Diabłów wygasa wraz z końcem czerwca 2028 roku. Już jakiś czas temu media spekulowały, że po ewentualnym powrocie do United, będzie on znów walczył o miejsce w składzie.

