Barcelona planuje letnie transfery. Potrzebuje dwóch piłkarzy

Barcelona już przygotowuje się do letniego okienka. Priorytetem jest sprowadzenie dwóch nowych piłkarzy. RAC 1 informuje też, co klub chce zrobić z Robertem Lewandowskim.

fot. Maciej Rogowski Na zdjęciu: Lamine Yamal, Robert Lewandowski i Raphinha

Barcelona szykuje transfer napastnika. Zastąpi Lewandowskiego

Barcelona tej zimy ograniczyła się jedynie do transferu Joao Cancelo. Potrzeb jest oczywiście więcej, ale klub odkłada te tematy na letnie okienko, kiedy będą lepsze możliwości. Wówczas na rynku pojawi się więcej jakościowych zawodników, a do tego będzie dysponował bardziej konkurencyjnym budżetem. Stacja RAC 1 twierdzi, że plan Blaugrany zakłada sprowadzenie dwóch nowych piłkarzy. Jeden z nich docelowo zastąpi Roberta Lewandowskiego, którego umowa wygasa wraz z końcem obecnego sezonu.

Choć Barcelona nie podjęła jeszcze wiążącej decyzji, najprawdopodobniej pożegna Polaka i w jego miejsce ściągnie nowego napastnika. Na ten moment nie wiadomo, na jakiego kandydata postawi. Wiele zależy od możliwości finansowych, natomiast marzeniem jest oczywiście transfer Juliana Alvareza.

Mistrz Hiszpanii zamierza ponadto wzmocnić defensywę. Po odejściu Inigo Martineza Hansi Flick ma problem z wytypowaniem podstawowego duetu, stawiając nawet na Gerarda Martina. Nowy obrońca powinien od razu wskoczyć do podstawowego składu i partnerować Pau Cubarsiemu, który jest nietykalny.

Być może Barcelona tymi dwoma ruchami uzupełni kadrę i nie pozyska nikogo więcej. Do wyjaśnienia pozostaje również temat Marcusa Rashforda, który jest tylko wypożyczony z Manchesteru United. Gigant jest otwarty na jego wykup, ale problem stanowi kwota w wysokości 30 milionów euro.